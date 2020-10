I negazionisti puniti dal Covid Dopo Johnson e Bolsonaro | tocca anche a Trump Tutti sbugiardati dal virus che hanno sbeffeggiato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 4 ottobre 2020) Venerdì noi de La Notizia eravamo stati profetici con un articolo dal titolo: “Fortuna che c’è Conte e non unqualsiasi. Ora che ilè tornato a mordere, ideldovrebbero nascondersi” (leggi l’articolo). E non ci voleva certo la palla di vetro per arrivarci, ma solo una buona e onesta scienza, diciamo più semplicemente il buon senso. Potus e Flotus (President of the United States e First lady of the President of the United States) sono contagiati dal. E così l’opera di decapitazione virale deimondiali è sostanzialmente completata. COME DA COPIONE. Ora resta il contorno, cioè tutto il popolo di anarcoidi. Intendiamoci, non ...