I figli non erano suoi, ma lo ha scoperto dopo vent'anni

(Di domenica 4 ottobre 2020) L'episodio è avvenuto a Perugia. A un uomo era stato fatto credere che i figli, per cui la compagna era risultata incinta, fossero suoi. Gli era stato assegnato l'affidamento dopo la separazione. Ora l'amara verità. Una vicenda a dir poco surreale, che si è scoperta dopo tempi quasi biblici. Siamo a Perugia, dove un uomo … L'articolo I figli non erano suoi, ma lo ha scoperto dopo vent'anni proviene da www.meteoweek.com.

