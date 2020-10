I cani fiutano il Covid: test rapido in aeroporto in dieci secondi, accurato quasi al 100% (Di domenica 4 ottobre 2020) Da un paio di settimane, ai passeggeri in arrivo all' aeroporto internazionale di Helsinki viene offerto un test rapido - dieci secondi - per il coronavirus : ad eseguirlo sono un paio di cani , ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) Da un paio di settimane, ai passeggeri in arrivo all'internazionale di Helsinki viene offerto un- per il coronavirus : ad eseguirlo sono un paio di, ...

borghi_claudio : Dopo la notizia dei cani che fiutano il coronavirus qui fervono gli addestramenti - AlexBongini : RT @leggoit: I cani fiutano il Covid in aeroporto: test rapido in dieci secondi, accurato quasi al 100% - marcoranieri72 : RT @leggoit: I cani fiutano il Covid in aeroporto: test rapido in dieci secondi, accurato quasi al 100% - leggoit : I cani fiutano il Covid in aeroporto: test rapido in dieci secondi, accurato quasi al 100% - piobulgaro : I cani che fiutano il Covid: l'esperimento in Finlandia! Ecco il filmato che documenta come fanno ???? -