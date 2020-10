I Bon Jovi tornano con ' 2020' per raccontare le sofferenze degli Usa in attesa delle elezioni

(Di domenica 4 ottobre 2020) ... dando speranza in un periodo di incertezze e assicurando un attimo di conforto ai fan durante le prime settimane di pandemia' ha commentato USA Today sull'impatto che la band ha avuto in quei giorni.

AriannaAmbrosi0 : RT @rockmylifeita: RT@ RockRebelMag RT @RockRebelMag: “Bon Jovi 2020” è un album vero, complesso, sincero #Recensione #BonJovi – “2020” @Bo… - SanremoAncheNoi : RT @rockmylifeita: RT@ RockRebelMag RT @RockRebelMag: “Bon Jovi 2020” è un album vero, complesso, sincero #Recensione #BonJovi – “2020” @Bo… - SanremoAncheNoi : RT @rockmylifeita: RT@ RockRebelMag RT @GiulioChimienti: ?? La mia niova recensione su @RockRebelMag #BonJovi #BonJovi2020 #StayRock https:… - rockmylifeita : RT@ RockRebelMag RT @RockRebelMag: “Bon Jovi 2020” è un album vero, complesso, sincero #Recensione #BonJovi – “2020… - rockmylifeita : RT@ RockRebelMag RT @GiulioChimienti: ?? La mia niova recensione su @RockRebelMag #BonJovi #BonJovi2020 #StayRock… -

Ultime Notizie dalla rete : Bon Jovi

Vanity Fair Italia

Nell'anno che ha cambiato tutte le aspettative, i Bon Jovi pubblicano "2020", il loro 15esimo album in studio. Nei dieci brani, la band del New Jersey racconta la sofferenza, il senso di perdita, la p ...Jon Bon Jovi, 37 anni di carriera e un grande donna al suo fianco: "Rimpiango di non aver conosciuto il mio idolo Frank Sinatra. Mia moglie la amo tantissimo, ci divertiamo, ci piace passare del tempo ...