Highlights e gol Manchester United-Tottenham 1-6 | Premier League 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 4 ottobre 2020) Glie i gol di1-6, gara valevole per la quarta giornata di. Gli Spurs umiliano i padroni di casa a Old Trafford con un risultato tennistico. Passano in vantaggio i Red Devils dopo due minuti con Bruno Fernandes su calcio di rigore. Il pareggio degli uomini di José Mourinho è immediato, e arriva con Tanguy Ndombele. Da quel momento dilaga la formazione londinese con le doppiette di Heung-min Son e Harry Kane e la rete di Serge Aurier. Da segnalare al 28′ l’espulsione di Anthony Martial. Lodopo tre match giocati si trova a tre punti nella parte bassa della classifica, mentre gli Spurs si trovano a sette punti ma con ...

