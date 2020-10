Highlights e gol Arsenal-Sheffield United 2-1: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 4 ottobre 2020) I VIDEO Highlights di Arsenal-Sheffield United, match valido per la quarta giornata di Premier League 2020/2021. L’Arsenal si impone di misura per 2-1, aprendo le marcature nel secondo tempo con Saka (’61) e raddoppiando qualche minuto dopo con Pepe (64′). Gli ospiti hanno segnato all’83’ con McGoldrick, ma non è bastato per riaprire il match. In alto le immagini salienti della partita. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Idi, match valido per la quarta giornata di. L’si impone di misura per 2-1, aprendo le marcature nel secondo tempo con Saka (’61) e raddoppiando qualche minuto dopo con Pepe (64′). Gli ospiti hanno segnato all’83’ con McGoldrick, ma non è bastato per riaprire il match. In alto le immagini salienti della partita.

SkySport : ?? #Haaland, sinistro all'angolino ? L'attaccante sblocca il risultato ?? GLI HL ?? - sportli26181512 : Bordeaux-Digione 3-0: Nel match della sesta giornata della Ligue 1, netto successo del Bordeaux sul Digione. Gara n… - hyperrpressing : @lordpeto riguardati gli highlights poi vedrai chi ha creato e chi no. Non abbiamo creato un cazzo. E sul nostro go… - EmpoliCalcio : Il doppio vantaggio nerazzurro, il gol di Lombardi, il pari di Baldanzi, la doppietta di Asllani per il successo az… - infoitsport : Atalanta-Cagliari 5-2, gol e highlights: Dea prima a punteggio pieno -