Hellas Verona, Silvestri: «Gol a freddo contro il Parma»

Marco Silvestri ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Parma: le dichiarazioni del portiere dell'Hellas Verona

Marco Silvestri, portiere dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Parma.

PRESTAZIONE – «Il gol a freddo è stato pesante, ma ero tranquillo perché sapevo che la squadra avrebbe reagito bene come ha fatto. Peccato, perché secondo me un pareggio ce lo meritavamo».

ERRORI – «Dimarco e Faraoni sono stati bravissimi, secondo me anche Gunter dietro ha fatto la differenza. Davanti abbiamo fatto un po' fatica a trovare le conclusioni: Di Carmine ...

