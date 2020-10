Hellas Verona | accordo con il Napoli per Ounas | i dettagli

(Di domenica 4 ottobre 2020) Adamsta per passare aldopo che il club ha trovato l’con il. Tutti idell’operazione.hanno trovato unper il passaggio in gialloblu di Adam. Come riporta Tuttomercatoweb, i due club si sono accordati su un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nella giornata di domani. Leggi su Calcionews24.com

