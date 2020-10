Guarino trascina l’Agostino Lettieri | battuto l’Olympique Sinope

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPratola Serra (Av) – Miglior debutto in serie C1 non poteva esserci per l’AgostinoFive Soccer al PalaAcone di Pratola Serra (Palamontoro ancora indisponibile dopo i danni causati dal maltempo nello scorso week-end) che stende per 6-2 l’Olympiqueto da un superbo Fiore, autore di una tripletta. L’inizio della gara non è di certo agevole per i solofrani che devono fare i conti con un livello diverso di agonismo e di intensità nei contatti di gioco in una categoria superiore e diversa rispetto alla C2 disputata negli anni scorsi. A sbloccare l’incontro ci pensa Lorenzo Imbimbo dopo cinque giri di lancette appoggiando in rete un pallone vacante messo in mezzo da Vietri. Il vantaggio non attecchisce l’entusiasmo ...