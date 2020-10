Grassani | «Legge dello Stato superiore a quella sportiva Partendo | il Napoli avrebbe commesso un reato»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 ottobre 2020) «, ilun». Lo spiega bene, alla Gazzettasport, Mattiaesperto di diritto sportivo e legale del. «C’èun lungo carteggio, ci sono più comunicazioni di Asl e Regione Campania in una stessa direzione, ovverodi impedire ai giocatori in contatto stretto con i positivi di abbandonare i propri domicili, e c’è il divieto di uscire dai confini italiani per i nazionali. Questi documenti tagliano la testa al toro rispetto a ciò che è il rapporto tra ordinamento sportivo e norme». «Abbiamo comunicato tutto in tempo reale. Abbiamo ...