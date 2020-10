Godin: “Il gol? Conta il risultato. Al Cagliari sono contento” (Di domenica 4 ottobre 2020) Intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta del suo Cagliari contro l’Atalanta, Diego Godin ha commentato la partita e parlato del suo recente passato. “Noi che scendiamo in campo abbiamo sempre la voglia di vincere. L’Atalanta è una squadra che individualmente ha tanta qualità. Si è visto nel risultato. Abbiamo fatto tante cose buone, dobbiamo migliorare, continuando a lavorare. La squadra è in crescita, alcuni ragazzi hanno fatto la loro prima partita in A. Dobbiamo lavorare sulle cose non buone. Il gol? Non sono contento, perché il risultato comanda su tutto. Dobbiamo essere più vicini e un po’ più cattivi. Individualmente bisogna sempre migliorare, perché fa la differenza. Anch’io devo farlo. La ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta del suocontro l’Atalanta, Diegoha commentato la partita e parlato del suo recente passato. “Noi che scendiamo in campo abbiamo sempre la voglia di vincere. L’Atalanta è una squadra che individualmente ha tanta qualità. Si è visto nel. Abbiamo fatto tante cose buone, dobbiamo migliorare, continuando a lavorare. La squadra è in crescita, alcuni ragazzi hanno fatto la loro prima partita in A. Dobbiamo lavorare sulle cose non buone. Il? Noncontento, perché ilcomanda su tutto. Dobbiamo essere più vicini e un po’ più cattivi. Individualmente bisogna sempre migliorare, perché fa la differenza. Anch’io devo farlo. La ...

