Gli sbagli da non fare mai quando si prepara la pasta. Curiose? (Di domenica 4 ottobre 2020) Vi siete mai chieste se davvero sapete cucinare la pasta o se, invece, commettete gli sbagli più insospettabili proprio mentre realizzate il piatto tipico della cucina italiana? Sembra banale: portare a bollore una pentola con abbondante acqua e una manciata di sale, "calare" la pasta, attendere i tempi di cottura scolare, condire… ma… stiamo parlando di un'arte e nulla va lasciato al caso per un piatto davvero speciale. Che sia corta o lunga, saltata in padella o al forno, poco importa, parliamo del vanto culinario che ci rende famosi in tutto il mondo! Bisogna prepararla a regola d'arte e non è semplice come vi aspettate! Curiose? Iniziamo! Ecco gli sbagli da non fare mai quando cucinate la ...

