Giusto riposo | igiene dentale e buona colazione per proteggere il cuore

Leggi su dilei

(Di domenica 4 ottobre 2020) Quanto pesano le nostre abitudini sul benessere del? Molto. Anzi moltissimo. Oltre ai tradizionali fattori di rischio, come ipertensione, fumo, diabete, colesterolo alto e sovrappeso, pare però che la prima, il necessarionotturno e la salute della bocca siano importanti in prevenzione. Ecco i consigli che vengono dagli esperti presenti a Firenze in occasione del Congresso Conoscere e curare il, organizzato dalla Fondazione Centro per la lotta contro l’infarto. Cosa si può fare per prevenire l’ischemia cardiaca I cardiologi riuniti nel capoluogo toscano hanno, tra i tanti temi toccati, rivisitato studi scientifici recenti che hanno permesso di rilevare come chi dorme poco, non si lava i denti e non faabbia un rischio aumentato di infarto. ...