Giugliano | smantellato mercatino abusivo | scatta il blitz dei carabinieri

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 4 ottobre 2020)dei. Era un vero e proprioquello che idella compagnia diin Campania, insieme a quelli del Reggimento Campania, hannoieri nella locale zona ASI. Denunciato per ricettazione un 33enne di etnia rom che vendeva attrezzi da ferramenta ed utensili nuovi per i quali non … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.