Giro d'Italia, Ulissi vince la seconda tappa e Ganna mantiene la maglia rosa (Di domenica 4 ottobre 2020) Diego Ulissi ha conquistato la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Alcamo ad Agrigento al termine di 149 chilometri. Percorso mosso e ricco di insidie, sull'arrivo in salita con pendenze... Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 ottobre 2020) Diegoha conquistato ladeld’2020 andata in scena da Alcamo ad Agrigento al termine di 149 chilometri. Percorso mosso e ricco di insidie, sull'arrivo in salita con pendenze...

giroditalia : ?? Flying @GannaFilippo at Stage 1 Giro d’Italia 2020! Watch now the Last KM! Are you ready to Fly? ?? Ganna vola al… - giroditalia : The Giro d'Italia 2020 has started! È partito il Giro d'Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Pelle d’oca. Quando lo sport è qualcosa di più Il Giro d’Italia - ItaSportPress : Giro d'Italia, ad Agrigento sprint vinto da Ulissi. Ganna sempre in rosa - - BlackWhite1977 : RT @ChicoBaila: @ilciccio67 Nemmeno io. Ricordo invece un 3-3 con l’Inter diventato 0-2 per sasso contro il pullmann. 2 gol di Platini fini… -