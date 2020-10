Giro d’Italia 2020, quinta tappa: percorso e altimetria (Di domenica 4 ottobre 2020) Il percorso e l’altimetria della quinta tappa del Giro d’Italia 2020, lunga ben 225 chilometri da Mileto a Camigliatello Silano. Una frazione di media difficoltà, che dopo una parte centrale molto mossa e nervosa presenta la sua maggiore asperità nel GPM di prima categoria del Valico di Montescuro: una lunghissima salita di oltre 24 km alla media del 5,6% e punte del 18% all’interno dell’abitato di Spezzano della Sila. Dalla vetta del Valico al traguardo mancheranno circa 12 chilometri, dei quali almeno otto in discesa e altri due in falsopiano favorevole. Una tappa che potrebbe consentire anche a qualche uomo di classifica di tastare il polso agli avversari, soprattutto nel caso ci sia un distacco da ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Ile l’delladeld’Italia, lunga ben 225 chilometri da Mileto a Camigliatello Silano. Una frazione di media difficoltà, che dopo una parte centrale molto mossa e nervosa presenta la sua maggiore asperità nel GPM di prima categoria del Valico di Montescuro: una lunghissima salita di oltre 24 km alla media del 5,6% e punte del 18% all’interno dell’abitato di Spezzano della Sila. Dalla vetta del Valico al traguardo mancheranno circa 12 chilometri, dei quali almeno otto in discesa e altri due in falsopiano favorevole. Unache potrebbe consentire anche a qualche uomo di classifica di tastare il polso agli avversari, soprattutto nel caso ci sia un distacco da ...

giroditalia : ?? Flying @GannaFilippo at Stage 1 Giro d’Italia 2020! Watch now the Last KM! Are you ready to Fly? ?? Ganna vola al… - giroditalia : The Giro d'Italia 2020 has started! È partito il Giro d'Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Pelle d’oca. Quando lo sport è qualcosa di più Il Giro d’Italia - seiyuu_tenhou : RT @giroditalia: Stage 2 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ??Maglia Rosa @EnelGroupIT ?? Maglia Ciclamino @segafredoitali… - GoknarAysegul : RT @giroditalia: Amazing morning for racing in Alcamo. Welcome to Giro d’Italia 2020, Stage 2! Splendida mattinata di sole ad Alcamo. Ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia SNAI-Giro d'Italia: Thomas contro tuttiNibali, il tris rosa vale 5,50 Fortune Italia