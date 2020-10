Giovanna Mezzogiorno si apre a Domenica In: “Se ne è andato troppo presto…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Una lunga intervista toccante che ha tenuto i telespettatori attaccati allo schermo. L’attrice Giovanna Mezzogiorno si è raccontata a Domenica In, durante la presentazione del nuovo film al cinema dal 30 settembre, Lacci. L’attrice ha confessato alcuni piccoli particolari della propria famiglia, come quelli sulla scomparsa del padre. “È andato via troppo presto, a soli 51 anni – ha detto la Mezzogiorno rispondendo a una domanda di Mara Venier – Ancora adesso tanta gente lo porta nel cuore. Perché quello che fai e il modo in cui lo fai, lo lasci intorno a te…”. L’attrice ha poi spiegato che la madre “ha rinunciato alla carriera per il papà”, dedicando tutta la sua vita “a lui”. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Una lunga intervista toccante che ha tenuto i telespettatori attaccati allo schermo. L’attricesi è raccontata aIn, durante la presentazione del nuovo film al cinema dal 30 settembre, Lacci. L’attrice ha confessato alcuni piccoli particolari della propria famiglia, come quelli sulla scomparsa del padre. “Èviapresto, a soli 51 anni – ha detto larispondendo a una domanda di Mara Venier – Ancora adesso tanta gente lo porta nel cuore. Perché quello che fai e il modo in cui lo fai, lo lasci intorno a te…”. L’attrice ha poi spiegato che la madre “ha rinunciato alla carriera per il papà”, dedicando tutta la sua vita “a lui”. Poi ...

