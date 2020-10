Giovanna Mezzogiorno: chi è, anni, carriera, vita privata, marito, figli (Di domenica 4 ottobre 2020) Torna il consueto appuntamento del weekend targato Rai con il salotto tra i più amati degli italiani, quello condotto nel primo pomeriggio di domenica da Mara Venier. Anche oggi la puntata si preannuncia ricca di ospiti. L’attrice Giovanna Mezzogiorno presenterà il film “Lacci”, per la regia di Daniele Luchetti e in uscita al cinema. Inoltre, si racconterà tra carriera e vita privata e ricorderà il padre Vittorio. Giovanna Mezzogiorno: chi è, età, carriera Giovanna Mezzogiorno è nata a Roma il 9 novembre del 1974 dall’unione tra Vittorio Mezzogiorno e l’attrice Cecilia Sacchi. Dopo i primi nove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 ottobre 2020) Torna il consueto appuntamento del weekend targato Rai con il salotto tra i più amati degli italiani, quello condotto nel primo pomeriggio di domenica da Mara Venier. Anche oggi la puntata si preannuncia ricca di ospiti. L’attricepresenterà il film “Lacci”, per la regia di Daniele Luchetti e in uscita al cinema. Inoltre, si racconterà trae ricorderà il padre Vittorio.: chi è, età,è nata a Roma il 9 novembre del 1974 dall’unione tra Vittorioe l’attrice Cecilia Sacchi. Dopo i primi nove ...

WeCinema : Un'anatomia della difficile coesistenza di una coppia: #Lacci il film che ha aperto #Venezia77 finalmente al cinema… - CorriereCitta : Giovanna Mezzogiorno: chi è, anni, carriera, vita privata, marito, figli #domenicain #giovannamezzogiorno - clikservernet : Domenica In: ospiti Alessandro Gassmann e Giovanna Mezzogiorno, oggi su Rai1 - Noovyis : (Domenica In: ospiti Alessandro Gassmann e Giovanna Mezzogiorno, oggi su Rai1) Playhitmusic - - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Domenica In' del 4 ottobre alle 14 su Rai 1: ospiti Alessandro Gassmann e Giovanna Mezzogiorno … -