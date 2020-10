Giornata Mondiale degli Animali | le esperienze più belle per vederli in natura in Italia e all’estero

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 ottobre 2020) Dal birdwatching nel deserto dell’Oman, alle immersioni con squali e tartarughe alle Maldive; dagli stambecchi e le lontre di montagna in Valle d’Aosta fino all’avvistamento delle balene in Repubblica Dominicana: ecco dove vedere gli animali più belli del mondo in occasione della Giornata Mondiale degli Animali che, dal 1925 ogni 4 ottobre in onore del grande animalista San Francesco d’Assisi, celebra i diritti e il benessere degli animali. Ma la ricorrenza, che coinvolge le associazioni animaliste di tutto il mondo, può essere celebrata anche visitando uno dei tantissimi santuari, in Italia e all’estero, dove gli animali vengono aiutati a ritrovare benessere e una vita semilibera quando non è possibile reintrodurli in natura, dopo una vita in cattività o appena sottratti alle grinfie dei bracconieri.