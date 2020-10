Gigi Sabani, chi era? Qual è il malore che ce lo ha portato via (Di domenica 4 ottobre 2020) Chi era Gigi Sabani, noto conduttore televisivo ed imitatore, prematuramente scomparso, la sua morte improvvisa fu un grande dolore. Gigi Sabani (Fonte foto: web)Gigi Sabani, è stato un imitatore e conduttore televisivo, molto amato dal pubblico italiano tra gli anni ’70 e fine anni ’90. Figlio di un cameriere, Fernando e di una casalinga, Liliana, dimostra sin da piccolo le sue Qualità di imitatore. A scuola poi confermerà questa sua abilità, riproducendo comportamenti e voci di compagni e professori. Nel 1973, a 21 anni, decide di partecipare a La Corrida, programma allora soltanto in versione radiofonica, condotta dal grandissimo, Corrado. Lì, si esibisce imitando i già famosi, ... Leggi su chenews (Di domenica 4 ottobre 2020) Chi, noto conduttore televisivo ed imitatore, prematuramente scomparso, la sua morte improvvisa fu un grande dolore.(Fonte foto: web), è stato un imitatore e conduttore televisivo, molto amato dal pubblico italiano tra gli anni ’70 e fine anni ’90. Figlio di un cameriere, Fernando e di una casalinga, Liliana, dimostra sin da piccolo le sueità di imitatore. A scuola poi confermerà questa sua abilità, riproducendo comportamenti e voci di compagni e professori. Nel 1973, a 21 anni, decide di partecipare a La Corrida, programma allora soltanto in versione radiofonica, condotta dal grandissimo, Corrado. Lì, si esibisce imitando i già famosi, ...

