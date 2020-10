GF VIP | il video di Striscia incastra Alfonso Signorini | “Dovrebbe essere cacciato”

Leggi su chenews

(Di domenica 4 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip 5,si è reso protagonista di una figuraccia che potrebbe costargli cara: ma cosa è successo e sopratutto rischia disostituito?(fonte da gettyimages)ALa Notizia si è tornato a parlare della squalifica di Fausto Laeali dal GF VIP 5. Il noto cantante si è infatti reso protagonista di alcune frasi razziste pronunciate all’interno del noto reality, l’eco mediatico sulla vicenda è stato incredibile e il cantante si è preso una bella ramanzina in diretta. Tuttavia, come fatto notare dal noto Tg Satirico di Canale 5 il cantante non è stato l’unico a incappare nella parola con la n, proprio in diretta nella puntata ...