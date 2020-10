‘Gf Vip 5’ | Patrizia De Blanck a rischio espulsione? Ecco la frase choc che ha suscitato indignazione nel web Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 4 ottobre 2020) Altra probabile squalifica in arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip: questa mattina, la Contessadementre si trovava in cucina con i suoi coinquilini, parlando ha usato con leggerezza un termine che non è certo passato inosservate alle attente orecchie degli utenti del web: “Ho la voce del gay, del f*ocio, senti che voce mi è venuta!” View this post on InstagramDeverrà squalificata? #GFVIP A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) on Oct 4, 2020 at 3:05am PDT Dopo gli episodi che hanno visto coinvolti Fausto Leali e l’uso della n-word e dopo la bestemmia di Denis Dosio, entrambi puniti con la squalifica, il popolo del web e in particolare di Twitter si chiede se anche in questo caso verrà ...