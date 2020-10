‘Gf Vip 5’, Andrea Zelletta parla della storia con Natalia Paragoni e rivela che… (Di domenica 4 ottobre 2020) Negli scorsi giorni non sono mancate le polemiche in merito all’atteggiamento di Andrea Zelletta nei confronti della sua fidanzata Natalia Paragoni, conosciuta all’interno dello studio di Uomini e Donne. I fan della coppia, infatti, hanno sottolineato come Andrea non parli abbastanza della sua compagna e che anche durante la sorpresa che gli è stata fatta dalla mamma nel corso della sesta puntata del reality, lui abbia chiesto di tutti i suoi parenti ed amici, ma non di Natalia. A smentire queste accuse ci ha penso lo stesso Andrea dalla casa del Grande Fratello Vip: nel corso di una conversazione con la compagna di avventura Elisabetta Gregoraci ha speso bellissime parole ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 ottobre 2020) Negli scorsi giorni non sono mancate le polemiche in merito all’atteggiamento dinei confrontisua fidanzata, conosciuta all’interno dello studio di Uomini e Donne. I fancoppia, infatti, hanno sottolineato comenon parli abbastanzasua compagna e che anche durante la sorpresa che gli è stata fatta dalla mamma nel corsosesta puntata del reality, lui abbia chiesto di tutti i suoi parenti ed amici, ma non di. A smentire queste accuse ci ha penso lo stessodalla casa del Grande Fratello Vip: nel corso di una conversazione con la compagna di avventura Elisabetta Gregoraci ha speso bellissime parole ...

tripalosky99 : @masolinismo Che schifo, quest'anno il VAR lo usano per rivedere il GF Vip cristo dio - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #AndreaZelletta parla della storia con #NataliaParagoni e rivela che… - StraNotizie : AresGate: Adua, Morra e i loro dialoghi al GF Vip finiscono su La7, il primo video - Italia_Notizie : 'Ora la prendo per le gambe e...'. La frase choc di Zorzi al Gf Vip - nicolmah : RT @TV_Italiana: Nuova squalifica in arrivo nella casa del #GFVIP 5??? -

