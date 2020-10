Genshin Impact | l' action RPG free-to-play registra il miglior lancio nella storia per un titolo cinese

Leggi su eurogamer

(Di domenica 4 ottobre 2020), l'RPG-to-, disponibile da pochi giorni su PC, PS4 e dispositivi mobile, non ha goduto di molta popolarità durante i primi reveal.Molti giocatori non hanno esitato a definirlo uno spudorato clone di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, per via della grafica colorata, degli effetti speciali, del sistema di loot e di scalata...insomma, troppe coincidenze. Per questo motivo, in tanti erano scettici sul successo di questo "rip-off", senza arte ne parte.E invece, inaspettatamente, i giocatori che stanno provando ilin questo periodo non solo giudicano le somiglianze con il capolavoro Nintendo meno rilevanti di quanto inizialmente previsto, ma reputanoun ottimo gioco per i propri meriti ...