Gallera, Sala agghiacciante fa campagna su salute (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO, 04 OTT - "Ritengo una vergogna assoluta fare campagna elettorale sulla salute dei più fragili": l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera parte da questo su Facebook per replicare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) MILANO, 04 OTT - "Ritengo una vergogna assoluta fareelettorale sulladei più fragili": l'assessore al Welfare della Lombardia Giulioparte da questo su Facebook per replicare ...

fattoquotidiano : Vaccini antinfluenzali, Beppe Sala: “Come cittadino non mi sento tutelato da Giulio Gallera” - HuffPostItalia : Veleni anti-influenzali. Sala: 'Non mi sento tutelato come lombardo da Gallera' - Agenzia_Ansa : Sala: 'Come cittadino non mi sento tutelato da Gallera' #ANSA - vitcastagna : RT @PPicerni: Sala, come cittadino non mi sento tutelato da Gallera - Ultima Ora - ANSA - zazoomblog : Influenza: Gallera agghiacciante Sala su vaccini non ha più argomenti (2) - #Influenza: #Gallera… -