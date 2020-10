Fregatura sanificazione per le aziende italiane. FdI svela il pacco del governo (Di domenica 4 ottobre 2020) L'ennesima Fregatura del governo rossogiallo è contenuta nell articolo 125 del Decreto rilancio. A puntare il dito contro l'esecutivo di Giuseppe Conte è Galeazzo Bignami, esponente emiliano di Fratelli d'Italia. "Si garantiva un credito di imposta del 60% alle imprese che avrebbero investito in sanificazione e Dpi, ma l'Agenzia delle entrate con una circolare ha ridotto la quota al 15% e così solo il 9% delle spese verrà corrisposto". Ma come fa il Fisco a modificare quanto previsto da una legge dello Stato, per di più con una semplice circolare? "Lo abbiamo chiesto all'Agenzia delle entrate - spiega Bignami, avvocato - Hanno risposto che il governo aveva stanziato solo 200 milioni, mentre le richieste ammontavano a 1,2 miliardi". Le ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) L'ennesimadelrossogiallo è contenuta nell articolo 125 del Decreto rilancio. A puntare il dito contro l'esecutivo di Giuseppe Conte è Galeazzo Bignami, esponente emiliano di Fratelli d'Italia. "Si garantiva un credito di imposta del 60% alle imprese che avrebbero investito ine Dpi, ma l'Agenzia delle entrate con una circolare ha ridotto la quota al 15% e così solo il 9% delle spese verrà corrisposto". Ma come fa il Fisco a modificare quanto previsto da una legge dello Stato, per di più con una semplice circolare? "Lo abbiamo chiesto all'Agenzia delle entrate - spiega Bignami, avvocato - Hanno risposto che ilaveva stanziato solo 200 milioni, mentre le richieste ammontavano a 1,2 miliardi". Le ...

scolari_carlo : RT @tempoweb: Fregatura #sanificazione per le aziende italiane. #FdI svela il pacco del #governo VIDEO #decretorilancio #4ottobre https://… - manu_etoile : RT @tempoweb: Fregatura #sanificazione per le aziende italiane. #FdI svela il pacco del #governo VIDEO #decretorilancio #4ottobre https://… - AA311922 : RT @tempoweb: Fregatura #sanificazione per le aziende italiane. #FdI svela il pacco del #governo VIDEO #decretorilancio #4ottobre https://… - tempoweb : Fregatura #sanificazione per le aziende italiane. #FdI svela il pacco del #governo VIDEO #decretorilancio #4ottobre… -

Ultime Notizie dalla rete : Fregatura sanificazione Fregatura sanificazione per le aziende italiane. FdI svela il pacco del governo Il Tempo Fregatura sanificazione per le aziende italiane. FdI svela il pacco del governo

L'ennesima fregatura del governo rossogiallo è contenuta nell articolo ... "Si garantiva un credito di imposta del 60% alle imprese che avrebbero investito in sanificazione e Dpi, ma l'Agenzia delle ...

L'ennesima fregatura del governo rossogiallo è contenuta nell articolo ... "Si garantiva un credito di imposta del 60% alle imprese che avrebbero investito in sanificazione e Dpi, ma l'Agenzia delle ...