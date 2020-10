Fratelli tutti | Papa Francesco invoca la fraternità nella politica globalizzata

(Di domenica 4 ottobre 2020) Qualcuno resterà deluso dal titolo “” rimasto al maschile, nonostante le osservazioni ricevute. Eppuresua ultima Enciclicadall’incipit respinge le obiezioni, precisando che con questa espressione il Santo d’Assisi si rivolgeva «ae le sorelle»; se chiamava “fratello” il sole e “sorella” la luna, a maggior ragione «sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne», donne incluse.senza confini in un mondo plurale L’accento è anche sul: non riassume la «dottrina sull’amore fraterno», bensì ne gusta la «sua ...

“La vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti scontri ci sono nella vita”. Nella “Fratelli tutti”, il Papa cita una canzone di Vinicius de Moraes per riaffermare la sua concezione della società come ...A garantirlo è il Papa, che nella “Fratelli tutti” parla di “amicizia sociale” come via per “sognare e pensare ad un’altra umanità”, seguendo la logica della solidarietà e della sussidiarietà per ...