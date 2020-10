“Fratelli Tutti”, il messaggio di solidarietà al mondo nella terza enciclica di Papa Francesco (Di domenica 4 ottobre 2020) È un testo “sociale”, dedicato alla fratellanza universale, alla solidarietà e al dialogo: la terza enciclica di Papa Francesco, intitolata “Fratelli tutti“, è stata firmata ieri da Bergoglio ad Assisi, proprio sulla tomba del Santo di cui il pontefice ha scelto di portare il nome. Il testo è stato presentato la mattina di oggi, domenica 4 ottobre, in Vaticano dal segretario di Stato Pietro Parolin insieme ad altre personalità. A San Francesco Bergoglio affida il mondo contemporaneo, che ha dimenticato la fratellanza umana nel nome dell’ego. Un mondo alle prese con la pandemia di Covid-19, che ha messo i fratelli “tutti contro tutti”. Dopo la prima enciclica del 2013 ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020) È un testo “sociale”, dedicato alla fratellanza universale, alla solidarietà e al dialogo: ladi, intitolata “Fratelli tutti“, è stata firmata ieri da Bergoglio ad Assisi, proprio sulla tomba del Santo di cui il pontefice ha scelto di portare il nome. Il testo è stato presentato la mattina di oggi, domenica 4 ottobre, in Vaticano dal segretario di Stato Pietro Parolin insieme ad altre personalità. A SanBergoglio affida ilcontemporaneo, che ha dimenticato la fratellanza umana nel nome dell’ego. Unalle prese con la pandemia di Covid-19, che ha messo i fratelli “tutti contro tutti”. Dopo la primadel 2013 ...

