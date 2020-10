Formazioni ufficiali Cittadella-Brescia | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ledi, match valido per la seconda giornata di. Al Tombolato i veneti vogliono ottenere la seconda vittoria in due partite, gli ospiti hanno pareggiato all’esordio e dunque cercano a tutti i costi i tre punti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio in programma alle ore 21 di domenica 4 ottobre, queste le scelte di Venturato e Delneri.: in attesa: in attesa