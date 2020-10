Fiorentina: Barreca è viola. Visite mediche per Quarta. Ma resta il rebus Chiesa (Di domenica 4 ottobre 2020) Antonio Barreca, 25enne esterno del Monaco, è diventato un giocatore della Fiorentina e, a quanto si apprende, sarebbe già a Firenze. L'accordo con il Monaco sarebbe stato concluso attraverso il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Potrebbe arrivare a breve anche Martinez Quarta, difensore del River Plate Leggi su firenzepost (Di domenica 4 ottobre 2020) Antonio, 25enne esterno del Monaco, è diventato un giocatore dellae, a quanto si apprende, sarebbe già a Firenze. L'accordo con il Monaco sarebbe stato concluso attraverso il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Potrebbe arrivare a breve anche Martinez, difensore del River Plate

