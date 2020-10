“Faranno una riunione”. Patrizia De Blanck squalificata dal GF Vip? La voce dalla casa dopo le frasi omofobe (Di domenica 4 ottobre 2020) Patrizia De Blanck potrebbe essere squalificata dal Grande Fratello Vip. Stando alle ultime indiscrezioni, in queste ore è attesa una riunione per discutere delle parole pronunciate dalla contessa, che nella mattinata di domenica 3 ottobre ha utilizzato termini pesanti in tono dispregiativo. “Stamattina ho la voce da gay, da fro***”, ha dichiarato la De Blanck girando lo sguardo verso Tommaso Zorzi, che si è immediatamente risentito per il linguaggio utilizzato dalla contessa. Nessun altro coinquilino della casa del reality di Canale 5 ha però preso posizione sull'accaduto, pur percependo la gravità dell'espressione utilizzata dalla De Blanck. Che cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020)Depotrebbe esseredal Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, in queste ore è attesa una riunione per discutere delle parole pronunciatecontessa, che nella mattinata di domenica 3 ottobre ha utilizzato termini pesanti in tono dispregiativo. “Stamattina ho lada gay, da fro***”, ha dichiarato la Degirando lo sguardo verso Tommaso Zorzi, che si è immediatamente risentito per il linguaggio utilizzatocontessa. Nessun altro coinquilino delladel reality di Canale 5 ha però preso posizione sull'accaduto, pur percependo la gravità dell'espressione utilizzataDe. Che cosa ...

