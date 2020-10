Fallisce la Rifle, storica azienda fiorentina di jeans con 96 dipendenti (Di domenica 4 ottobre 2020) Il tribunale ha sancito il fallimento del marchio della moda casual che ha la fabbrica a Barberino e negozi in tutta Italia. I sindacati: chiederemo un incontro al curatore appena sarà nominato Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 4 ottobre 2020) Il tribunale ha sancito il fallimento del marchio della moda casual che ha la fabbrica a Barberino e negozi in tutta Italia. I sindacati: chiederemo un incontro al curatore appena sarà nominato

HuffPostItalia : Fallisce lo storico marchio italiano di jeans Rifle: 'Con il Covid colpo di grazia' - fanpage : Ha vestito un'intera generazione. Addio a #Rifle, lo storico marchio di produzione di jeans Made in Italy. - cuba98w : RT @fanpage: Ha vestito un'intera generazione. Addio a #Rifle, lo storico marchio di produzione di jeans Made in Italy. - Oznets12 : RT @fanpage: Ha vestito un'intera generazione. Addio a #Rifle, lo storico marchio di produzione di jeans Made in Italy. - TheRenry : RT @fanpage: Ha vestito un'intera generazione. Addio a #Rifle, lo storico marchio di produzione di jeans Made in Italy. -