Everton in vetta ma Ancelotti frena: "Siamo solo all'inizio" (Di domenica 4 ottobre 2020) Everton in vetta ma Carlo Ancelotti frena: "Siamo solo all'inizio". Il tecnico romagnolo è a punteggio pieno nella classifica del massimo campionato d'Inghilterra. Leggi su feedpress.me (Di domenica 4 ottobre 2020)inma Carlo: "all'". Il tecnico romagnolo è a punteggio pieno nella classifica del massimo campionato d'Inghilterra.

L'Everton di Carlo Ancelotti è una delle sorprese di questo avvio di stagione di Premier League. Il poker di ieri sul Brighton proietta i Toffees in vetta ...

