Esclusiva: Gigliotti-Chievo, c’è la firma. Contratto biennale (Di domenica 4 ottobre 2020) Guillaume Gigliotti ha firmato pochi minuti fa il Contratto che lo legherà al Chievo. C’era già l’accordo tra il club di Campedelli e il Crotone, adesso anche il nero su bianco del difensore centrale francese che si legherà al Chievo per le prossime due stagioni. Foto: logo Chievo L'articolo Esclusiva: Gigliotti-Chievo, c’è la firma. Contratto biennale proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Guillaumehato pochi minuti fa ilche lo legherà al. C’era già l’accordo tra il club di Campedelli e il Crotone, adesso anche il nero su bianco del difensore centrale francese che si legherà alper le prossime due stagioni. Foto: logoL'articolo, c’è laproviene da Alfredo Pedullà.

