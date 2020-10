Esclusiva: Fiorentina, riparte la trattativa per Barreca (Di domenica 4 ottobre 2020) La Fiorentina pensa ad Antonio Barreca per la fascia sinistra come alternativa a Biraghi. Poco fa è ripartita la trattativa con il Monaco, i viola spingono per arrivare a una soluzione. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Lapensa ad Antonioper la fascia sinistra come alternativa a Biraghi. Poco fa è ripartita lacon il Monaco, i viola spingono per arrivare a una soluzione. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NMercato24 : ESCLUSIVA NM24: ???? Callejon, l'accordo con la Fiorentina è stato trovato, ora si aspetta solo l'uscita di Chiesa.… - AMasterPotato : RT @laurienzio: ?? ESCLUSIVA: Milik alla Fiorentina anche senza cessione di Chiesa. Fumata bianca entro domattina. Visite mediche lunedì… - laurienzio : ?? ESCLUSIVA: Milik alla Fiorentina anche senza cessione di Chiesa. Fumata bianca entro domattina. Visite mediche… - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Brovarone: '#Fiorentina su #Milik? Non so se si chiuderà. Su #Callejon...' - clikservernet : Esclusiva: Fiorentina, Callejon c’è. Sondaggi per Milik -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Fiorentina Esclusiva: Fiorentina, riparte la trattativa per Barreca alfredopedulla.com Lazio-Inter: dove vederla in TV e streaming

Lazio-Inter e la partita valida per la terza giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 15 di oggi domenica 4 ottobre allo stadio Olimpico di Roma che sarà aperto a mille tifosi che potranno ...

Pronostico Lazio Inter/ Bedin: “Lukaku sarà decisivo all’Olimpico” (esclusiva)

Pronostico Lazio Inter: intervista esclusiva a Gianfranco Bedin, alla vigilia della sfida per la 3^ giornata di Serie A, prevista oggi all'Olimpico.

Lazio-Inter e la partita valida per la terza giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 15 di oggi domenica 4 ottobre allo stadio Olimpico di Roma che sarà aperto a mille tifosi che potranno ...Pronostico Lazio Inter: intervista esclusiva a Gianfranco Bedin, alla vigilia della sfida per la 3^ giornata di Serie A, prevista oggi all'Olimpico.