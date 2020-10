"Eri la parte più importante della mia vita": il tragico lutto che rovina il viaggio di nozze a Elettra Lamborghini (Di domenica 4 ottobre 2020) Un dramma, vero, per Elettra Lamborghini a pochi giorni dal matrimonio con Afrojack, consumato solo lo scorso sabato. È infatti morta Lolita, il suo cavallo, per cui nutriva un amore e una passione immensa, come dimostravano le story che quotidianamente le dedicava sul suo profilo Instagram. Una morte che la colpisce proprio durante il viaggio di nozze a Cipro, rovinato da questo fattaccio. La notizia la ha data la stessa ereditiera, sempre dal suo profilo Instagram, dove ha dedicato a Lolita un messaggio toccante e pieno di amore. "Non sono ancora pronta per questo", ha scritto una Elettra Lamborghini molto provata. La cavalla, che aveva 21 anni, è morta a causa di una colica. La Lamborghini si prendeva cura quotidianamente di lei da 16 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Un dramma, vero, pera pochi giorni dal matrimonio con Afrojack, consumato solo lo scorso sabato. È infatti morta Lolita, il suo cavallo, per cui nutriva un amore e una passione immensa, come dimostravano le story che quotidianamente le dedicava sul suo profilo Instagram. Una morte che la colpisce proprio durante ildia Cipro,to da questo fattaccio. La notizia la ha data la stessa ereditiera, sempre dal suo profilo Instagram, dove ha dedicato a Lolita un messaggio toccante e pieno di amore. "Non sono ancora pronta per questo", ha scritto unamolto provata. La cavalla, che aveva 21 anni, è morta a causa di una colica. Lasi prendeva cura quotidianamente di lei da 16 ...

