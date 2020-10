Emergenza Covid, settore dell’edilizia di nuovo in crisi (Di domenica 4 ottobre 2020) Il settore dell’edilizia fortemente in crisi a causa dell’Emergenza Coronavirus. In questi giorni, infatti, si stanno riacutizzando le richieste di cassa integrazione. A lanciare l’allarme è Giuseppe Marchesano, responsabile della Filca Salerno secondo cui l’incertezza e la paura per l’aumento del numero di casi Covid nella provincia di Salerno sta di fatto provocando una forte contrazione delle attività lavorative edili. “Oggi, abbiamo gli strumenti normativi previsti e messi a disposizione dal decreto legge di Agosto, che concedono il beneficio di altre 18 settimane di cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre non sono sufficienti perchè le condizioni generali e le prospettive del settore se non saranno aumentate le ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 ottobre 2020) Ildell’edilizia fortemente ina causa dell’Coronavirus. In questi giorni, infatti, si stanno riacutizzando le richieste di cassa integrazione. A lanciare l’allarme è Giuseppe Marchesano, responsabile della Filca Salerno secondo cui l’incertezza e la paura per l’aumento del numero di casinella provincia di Salerno sta di fatto provocando una forte contrazione delle attività lavorative edili. “Oggi, abbiamo gli strumenti normativi previsti e messi a disposizione dal decreto legge di Agosto, che concedono il beneficio di altre 18 settimane di cassa integrazione ed il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre non sono sufficienti perchè le condizioni generali e le prospettive delse non saranno aumentate le ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, l’ospedale di Cremona pronto alla seconda ondata: “Ci aspettiamo una ripresa” Fanpage.it Anche la Calabria chieda il Recovery and Resilience Plan per sostenere il diritto all’istruzione

anche a seguito delle problematiche relative alla pandemia da Covid-19. Nella lettera aperta il compagno Nencini pur evidenziando che “la condizione di emergenza che viviamo non è affatto facile da ...

Emergenza coronavirus Basilicata, aggiornamento del 4 Ottobre

Su 800 tamponi analizzati, 14 sono risultati positivi: 1 persona residente a Brienza, 5 Altamura ma rilevati a Matera, 1 Sant'Arcangelo, 1 Tramutola, 2 Lauria, 1 residente in Venezuela ma domiciliato ...

