In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Elodie Di Patrizi ha snocciolato i dettagli della sua infanzia complicata e difficile. Un'infanzia di cui l'ex star di Amici ha già parlato qualche tempo fa ma solo oggi ha trovato il coraggio di svelare certi particolari e aneddoti. La 30enne, nata da papà italiano e … L'articolo Elodie infanzia difficile: "Ho la 3 media. A 12 anni fumavo canne tutto il giorno" proviene da Gossip e Tv.

