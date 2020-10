Elettra Lamborghini: dopo il lutto del cavallo un altro dramma (Di domenica 4 ottobre 2020) . A pochi giorni dal matrimonio della sorella, Ferruccio Lamborghini è finito in ospedale Oramai è trascorsa una settimana da quando Elettra Lamborghini ha coronato il suo sogno d’amore insieme al suo Nick. Questi avrebbero dovuto essere giorni meravigliosi e di spensieratezza per Elettra, eppure così … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 4 ottobre 2020) . A pochi giorni dal matrimonio della sorella, Ferruccioè finito in ospedale Oramai è trascorsa una settimana da quandoha coronato il suo sogno d’amore insieme al suo Nick. Questi avrebbero dovuto essere giorni meravigliosi e di spensieratezza per, eppure così … L'articolo proviene da YesLife.it.

trash_italiano : ZIA MALGY CHE TWERKA CON PEM PEM INSIEME AD ELETTRA LAMBORGHINI. MA IO AMO QUESTO PROGRAMMA. #namethattune - myss_chifo : Io letteralmente heartbroken per il cavallo di Elettra Lamborghini - mai_gret : “Elettra Lamborghini tace colpevolmente su scuola e campionato di calcio.” e neanche due parole sul MES... :-) - superperiodo : Raga ma ci pensate che in 24 ore: Il figlio di Trump ha fatto coming out Salvini è stato processato Trump si è pr… - quellodeigatti : #90giorniperinnamorarsi con tutte le qualità che ha Elettra Elettra Lamborghini, proprio dovevate farla parlare? -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Nozze Elettra Lamborghini: "Giorno indimenticabile, è stato tutto perfetto" IL GIORNO Grave lutto per Elettra Lamborghini

Un terribile lutto ha colpito Elettra Lamborghini, a soli pochi giorni dalla gioia immensa delle nozze, la cantante piange una grave perdita. L’annuncio è stato dato dalla stessa sul suo profilo Insta ...

Straziante lutto per Elettra Lamborghini: “È morta Lolita, non riesco a crederci”

A soli pochi giorni dal momento più emozionante della sua vita, Elettra Lamborghini deve fare i conti con il dolore per la morte della sua amata cavalla Lolita du Ruet ...

Un terribile lutto ha colpito Elettra Lamborghini, a soli pochi giorni dalla gioia immensa delle nozze, la cantante piange una grave perdita. L’annuncio è stato dato dalla stessa sul suo profilo Insta ...A soli pochi giorni dal momento più emozionante della sua vita, Elettra Lamborghini deve fare i conti con il dolore per la morte della sua amata cavalla Lolita du Ruet ...