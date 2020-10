Ecco un ottimo antivirale che la natura ci offre | scopri di cosa si tratta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’echinacea è una pianta officinale piuttosto nota anche ai profani, nonché molto sfruttata sia in erboristeria che in fitoterapia. Trova impiego soprattutto d’inverno per combattere influenza, raffreddore e mal di gola. Inoltre può essere un tonico per il sistema immunitario. In linea generale, si può dire che l’echinacea abbia proprietà stimolanti del sistema immunitario, antibatteriche e in qualche misura anche antivirali. Le varietà di questa pianta che trovano il maggiore impiego sono l’echinacea purpurea e la angustifolia. È una pianta originaria dell’America del Nord. Prima che arrivassero gli europei, i nativi americani già ne apprezzavano le buone qualità fitoterapiche in caso di tosse e raffreddore. L’echinacea:perché ti fa bene Più nel ...