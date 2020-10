È Morrison il nuovo film di Federico Zampaglione dei Tiromancino, dal libro Dove Tutto È A Metà (Di domenica 4 ottobre 2020) Il nuovo film di Federico Zampaglione ha un titolo e una data di inizio delle riprese. La nuova pellicola del leader dei Tiromancino sarà Morrison e dal 2 novembre potranno iniziare le riprese sul set. Lo comunica ai fan lo stesso Federico Zampaglione con un post sulle pagine social dei Tiromancino. Morrison è un film tratto dal libro Dove Tutto È A Metà che lui stesso ha scritto nel 2017 per Mondadori con Giacomo Gensini. Morrison ripercorrerà gli episodi fondamentali del libro, raccontando una storia di vita con amicizia e sentimenti ma anche sogni che avranno come sfondo il ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Ildiha un titolo e una data di inizio delle riprese. La nuova pellicola del leader deisaràe dal 2 novembre potranno iniziare le riprese sul set. Lo comunica ai fan lo stessocon un post sulle pagine social deiè untratto dalÈ A Metà che lui stesso ha scritto nel 2017 per Mondadori con Giacomo Gensini.ripercorrerà gli episodi fondamentali del, raccontando una storia di vita con amicizia e sentimenti ma anche sogni che avranno come sfondo il ...

“Morrison” sarà tratto dal libro di Federico Zampaglione “Dove tutto è a metà”, che è stato pubblicato nel 2017 e si intitola come la celebre canzone dei Tiromancino. Il film sarà ambientato nel mondo ...

