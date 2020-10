È in arrivo Amazfit Bip U | nuovo smartwatch economico di Huami | immagini e specifiche

Ultime Notizie dalla rete : arrivo Amazfit

TuttoTech.net

Dopo avervi proposto quelle che sono le prime offerte di ottobre, come lo smartwatch Amazfit GTR, vi segnaliamo un codice sconto esclusivo del valore di 20,00€ valido per l’acquisto di un notebook Hon ...Amazfit GTR 2 non si fa mancare il rilevamento delle solite modalità sportive: al momento ne conta 12, ma arriverà a 90 in futuro. Prezzo Amazfit GTR 2. Ma quanto costa Amazfit GTR 2? Ma… Leggi ...