Donald Trump | parla l’ex moglie Ivana | «Lui imprudente | ora io ho paura»

(Di domenica 4 ottobre 2020) «Donald Trump è stato imprudente, non pensava che sarebbe successo a lui». Parola di Ivana, l’ex moglie del presidente americano, ricoverato ieri in ospedale per coronavirus. «Per me è un momento difficile: sono stressata ed ho paura per le sue condizioni di salute», afferma in un’intervista a People. «Non so come stia realmente, ascolto gli aggiornamenti in televisione e sono in contatto con i nostri figli».