Donald Trump, nuovo bollettino: "Migliora, forse sarà dimesso domani" (Di domenica 4 ottobre 2020) Donald Trump "continua a Migliorare" e potrebbe essere dimesso "lunedì" per far rientro alla Casa Bianca. Sean Conley, il medico personale del presidente, fornisce il nuovo bollettino sulle sue condizioni sanitarie all'esterno del Walter Reed Military Medical Center.I medici hanno detto che venerdì mattina il presidente ha avuto febbre alta e "due episodi di caduta dei livelli di ossigenazione del sangue". Da allora "non ha avuto più febbre e le sue funzioni vitali sono stabili", ha iniziato una terapia con il dexamethasone, uno steroide per prevenire le infiammazioni. "Resta sotto osservazione ma non ha affanno, non ha bisogno di ossigeno, non ha altri sintomi riguardanti l'apparato ...

