Donald Trump | “Non stavo bene quando sono venuto qui | terapie miracolose”

"Penso che tornerò presto, perché dobbiamo rendere l'America ancora grande. sono venuto qui e non stavo bene, ora mi sento molto meglio. Un vero leader deve affrontare i problemi, le terapie sono state miracolose all'ospedale Walter Reed Medical Center". Lo ha detto il numero uno degli Usa Donald Trump, in un videomessaggio pubblicato ieri sera su Twitter, in merito alle proprie condizioni di salute dopo aver contratto il Covid-19.

