Domenica In – Anticipazioni 4 ottobre – Gli ospiti (Di domenica 4 ottobre 2020) Domenica In ci regala una nuova puntata nel pomeriggio di Rai 1 di oggi, 4 ottobre 2020. Mara Venier è pronta per accogliere un nuovo giro di ospiti che vedremo nel suo invidiabile salotto. Chi ci sarà? Non solo protagonisti dello spettacolo, ma anche della musica e del mondo scientifico. Si accendono le luci su Alessandro Gassman, che presenterà la fiction che fra pochissimo debutterà sul network nazionale. Le Anticipazioni di Domenica In ci confermano infatti che l’attore sarà protagonista di Io ti cercherò, al via domani. Una nuova sfida per il figlio del grande Vittorio, sempre più acclamato da pubblico e critica. Domenica In Anticipazioni – Puntata 4 ottobre 2020 Alessandro Gassman non ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020)In ci regala una nuova puntata nel pomeriggio di Rai 1 di oggi, 42020. Mara Venier è pronta per accogliere un nuovo giro diche vedremo nel suo invidiabile salotto. Chi ci sarà? Non solo protagonisti dello spettacolo, ma anche della musica e del mondo scientifico. Si accendono le luci su Alessandro Gassman, che presenterà la fiction che fra pochissimo debutterà sul network nazionale. LediIn ci confermano infatti che l’attore sarà protagonista di Io ti cercherò, al via domani. Una nuova sfida per il figlio del grande Vittorio, sempre più acclamato da pubblico e critica.In– Puntata 42020 Alessandro Gassman non ...

MontiFrancy82 : Secondo appuntamento, domenica 4 ottobre in alle 21.25 su Rai1, con L’ @AllievaTv 3 Anticipazioni @alemastronardif… - alemastronardif : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Secondo appuntamento, domenica 4 ottobre in alle 21.25 su Rai1, con L'@AllievaTv 3 Anticipazioni @alemastronardif @Lin… - CorriereUmbria : Domenica In 4 ottobre, ecco gli ospiti e le anticipazioni del programma condotto da Mara Venier #DomenicaIn #Rai1… - SMSNEWSOFFICIAL : Secondo appuntamento, domenica 4 ottobre in alle 21.25 su Rai1, con L'@AllievaTv 3 Anticipazioni @alemastronardif… - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer di domenica 4 ottobre: Can ha deciso -