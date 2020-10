DIRETTA Parma Verona – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 4 ottobre 2020) Avrà inizio alle ore 15.00 oggi 4 ottobre la sfida tra Parma e Verona, valida per la 3° giornata di Serie A 2020/21. Le scelte degli allenatori Coppia centrale da definire per i ducali, sicuri Laurini e Pezzella sugli esterni. Brugman in cabina di regia con Kurtic e Grassi a fare da mezzali nel 4-3-1-2. Attacco composto da Karamoh e Gervinho. Inglese e Cornelius in panchina. Juric schiererà la solita difesa a 3 composta da Cetin, Gunter e Lovato, centrocampo composto da Tameze e Ilic e attacco formatod a Zaccagni e Favilli. Formazioni ufficiali Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020) Avrà inizio alle ore 15.00 oggi 4 ottobre la sfida tra, valida per la 3° giornata di Serie A 2020/21. Le scelte degli allenatori Coppia centrale da definire per i ducali, sicuri Laurini e Pezzella sugli esterni. Brugman in cabina di regia con Kurtic e Grassi a fare da mezzali nel 4-3-1-2. Attacco composto da Karamoh e Gervinho. Inglese e Cornelius in panchina. Juric schiererà la solita difesa a 3 composta da Cetin, Gunter e Lovato, centrocampo composto da Tameze e Ilic e attacco formatod a Zaccagni e Favilli.(4-3-1-2): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho(3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; ...

