DIRETTA Milan Spezia – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 4 ottobre 2020) Si apprestano a scendere in campo per il posticipo domenicale delle 18.00, Milan e Spezia, in occasione dell’incontro di campionato valido per la 3° giornata di Serie A 2020/21, allo stadio San Siro di Milano. Le scelte degli allenatori Pioli che ridà fiducia al giovane Colombo al centro dell’attacco: il centravanti agirà davanti a Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leão. Rifiateranno Calhanoglu Kessié e Bennacer, spazio a Tonali e Krunic a centrocampo. Italiano sceglie Sala e Marchizza con Rafael confermato tra i pali dopo l’ottima performance di Udine e visto l’infortunio di Zoet. Così come confermatissimo Galabinov, già a 3 reti in campionato. Formazioni ufficiali Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020) Si apprestano a scendere in campo per il posticipo domenicale delle 18.00,, in occasione dell’incontro di campionato valido per la 3° giornata di Serie A 2020/21, allo stadio San Siro dio. Le scelte degli allenatori Pioli che ridà fiducia al giovane Colombo al centro dell’attacco: il centravanti agirà davanti a Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leão. Rifiateranno Calhanoglu Kessié e Bennacer, spazio a Tonali e Krunic a centrocampo. Italiano sceglie Sala e Marchizza con Rafael confermato tra i pali dopo l’ottima performance di Udine e visto l’infortunio di Zoet. Così come confermatissimo Galabinov, già a 3 reti in campionato.(4-2-3-1): G. Donnarumma; ...

