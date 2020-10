Diretta Cittadella-Brescia alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv (Di domenica 4 ottobre 2020) Cittadella - Stasera, alle 21, Cittadella e Brescia scendono in campo per la seconda giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa di Venturato , dopo l'esordio positivo con vittoria sulla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020)- Stasera,21,scendono in campo per la seconda giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa di Venturato , dopo l'esordio positivo con vittoria sulla ...

sportli26181512 : Diretta Cittadella-Brescia alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui live su - LuigiMaddaluna : RT @carladiveroli: L'ultima testimonianza pubblica ai giovani di #LilianaSegre in diretta LIVE STREAMING da #Rondine Cittadella della Pace… - smilypapiking : RT @carladiveroli: L'ultima testimonianza pubblica ai giovani di #LilianaSegre in diretta LIVE STREAMING da #Rondine Cittadella della Pace… - carladiveroli : L'ultima testimonianza pubblica ai giovani di #LilianaSegre in diretta LIVE STREAMING da #Rondine Cittadella della… - Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per seguire #Cittadella-#Brescia. -