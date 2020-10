De Vrij: «Delusi per il pari, ora recuperiamo le energie e poi testa al derby» (Di domenica 4 ottobre 2020) Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio contro la Lazio: le parole del difensore olandese Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio contro la Lazio. Queste le parole del difensore olandese. PAREGGIO – «Si sono incontrate due squadre forti, una bella partita da vedere. Due squadre che hanno cercato di vincere e alla fine è stato un pareggio che ci sta. Penso che abbiamo fatto una buona gara. Ci è mancato qualcosa alla fine per fare più gol ma alla fine è andata così. Ci rimane la Delusione del pareggio perché eravamo venuti per vincere e siamo dispiaciuti per questo». RECUPERARE energie – «Ci sono tanti giocatori che vanno in Nazionale, si giocheranno tante partite. Dobbiamo cercare di recuperare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Stefan Deha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio contro la Lazio: le parole del difensore olandese Stefan Deha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio contro la Lazio. Queste le parole del difensore olandese. PAREGGIO – «Si sono incontrate due squadre forti, una bella partita da vedere. Due squadre che hanno cercato di vincere e alla fine è stato un pareggio che ci sta. Penso che abbiamo fatto una buona gara. Ci è mancato qualcosa alla fine per fare più gol ma alla fine è andata così. Ci rimane laone del pareggio perché eravamo venuti per vincere e siamo dispiaciuti per questo». RECUPERARE– «Ci sono tanti giocatori che vanno in Nazionale, si giocheranno tante partite. Dobbiamo cercare di recuperare ...

Lazio-Inter: pareggio sofferto per gli uomini di Conte

Dall’inviato a Roma. Uno pari in tutto: gol ed espulsi. Ma il punto fa felice soltanto la Lazio, in emergenza prima e soprattutto durante la partita e chiaramente votata a limitare i danni contro un’I ...

